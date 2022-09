Il Napoli vuole riempire il Maradona: mini abbonamento per le gare di Champions League (Di giovedì 1 settembre 2022) abbonamento Champions Napoli – Ora è ufficiale: il Napoli ha reso noto che sarà disponibile sottoscrivere un mini-abbonamento in vista delle gare casalinghe della fase a gironi di Champions League. Solo qualche settimana fa il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, aveva aperto alla possibilità di una campagna abbonamenti unicamente dedicata alle partite della principale competizione europea per club. “Credo che una campagna di mini-abbonamenti per la Champions possa essere un’iniziativa che si farà a tempo debito“, aveva dichiarato Bardelli a Radio Punto Nuovo. abbonamento Champions Napoli (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022)– Ora è ufficiale: ilha reso noto che sarà disponibile sottoscrivere unin vista dellecasalinghe della fase a gironi di. Solo qualche settimana fa il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, aveva aperto alla possibilità di una campagna abbonamenti unicamente dedicata alle partite della principale competizione europea per club. “Credo che una campagna di-abbonamenti per lapossa essere un’iniziativa che si farà a tempo debito“, aveva dichiarato Bardelli a Radio Punto Nuovo.(Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty ...

