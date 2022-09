Il mistero buffo della crescita del consenso grillino (Di giovedì 1 settembre 2022) C'è un mistero buffo, e assai poco gaudioso, che incombe sulla marcia di avvicinamento al 25 settembre: i sondaggi che registrano la crescita costante dei Cinque Stelle, segnalati all'11,6% - quasi un punto e mezzo in più rispetto a inizio agosto – e prossimi, pare, a sopravanzare la Lega togliendole così la palma di terza forza in campo. I sondaggi vanno sempre presi con le molle, basti ricordare che nessuno aveva previsto l'exploit grillino del 2018, ma è comunque stupefacente che oltre un italiano su dieci si dica ancora disposto a dar credito a un Movimento che, forte della maggioranza relativa, ha sprofondato l'ultima legislatura in un abisso di incompetenza, demagogia e trasformismo senza precedenti, arrecando danni consistenti all'immagine del Paese e alle casse dello Stato: il solo reddito di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) C'è un, e assai poco gaudioso, che incombe sulla marcia di avvicinamento al 25 settembre: i sondaggi che registrano lacostante dei Cinque Stelle, segnalati all'11,6% - quasi un punto e mezzo in più rispetto a inizio agosto – e prossimi, pare, a sopravanzare la Lega togliendole così la palma di terza forza in campo. I sondaggi vanno sempre presi con le molle, basti ricordare che nessuno aveva previsto l'exploitdel 2018, ma è comunque stupefacente che oltre un italiano su dieci si dica ancora disposto a dar credito a un Movimento che, fortemaggioranza relativa, ha sprofondato l'ultima legislatura in un abisso di incompetenza, demagogia e trasformismo senza precedenti, arrecando danni consistenti all'immagine del Paese e alle casse dello Stato: il solo reddito di ...

tempoweb : Il mistero buffo della crescita del consenso grillino #m5s #elezioni2022 #iltempoquotidiano - elfoblues : @magostinelli7 Su Kim ci aveva preso. Per non parlare di Todibo. Rimane un mistero buffo il perché arrivi un Muriqi… - LauraValenza1 : @GhostRi00817922 Tu pensa che faceva addormentare i miei figli cantando le canzoni di Dario Fo in MISTERO BUFFO ?? - ilgogingia : @QLexPipiens 'Mistero brutto' (cioè buffo!) - veratto_A : RT @Guglielmo_61: A MF insistono nel definire ricatto una ritorsione alle sanzioni. Cosa spinga certi giornalisti a scrivere simili sciocc… -

'La nascita del giullare': Matthias Martelli in scena alla miniera di Ravi - Marchi Sul palco, l'attore e mattatore Matthias Martelli che, insieme al regista scomparso questo anno, ha lavorato in maniera approfondita sul ' Mistero Buffo ' di Dario Fo per portare a teatro una delle ... In piazza San Lorenzo due ottime occasioni per avvicinarsi al mondo del teatro ... curate in sinergia con ATCL, vedranno in scena la compagnia viterbese Faul, con lo spettacolo Menecmo a Neapolis, e successivamente la compagnia Opera di Roma che porterà in scena Mistero Buffo di ... Il mistero buffo della crescita lenta ma costante dei consensi grillini C’è un mistero buffo, e assai poco gaudioso, che incombe sulla marcia di avvicinamento al 25 settembre: i sondaggi che registrano la ... TEATRO IN PIAZZA SAN LORENZO L’assessorato alla Cultura e all’Educazione del Comune di Viterbo presenta – in collaborazione con la FITA Viterbo – due ottime occasioni per avvicinarsi al mondo del teatro, offrendo gratuitamente al ... Sul palco, l'attore e mattatore Matthias Martelli che, insieme al regista scomparso questo anno, ha lavorato in maniera approfondita sul '' di Dario Fo per portare a teatro una delle ...... curate in sinergia con ATCL, vedranno in scena la compagnia viterbese Faul, con lo spettacolo Menecmo a Neapolis, e successivamente la compagnia Opera di Roma che porterà in scenadi ...C’è un mistero buffo, e assai poco gaudioso, che incombe sulla marcia di avvicinamento al 25 settembre: i sondaggi che registrano la ...L’assessorato alla Cultura e all’Educazione del Comune di Viterbo presenta – in collaborazione con la FITA Viterbo – due ottime occasioni per avvicinarsi al mondo del teatro, offrendo gratuitamente al ...