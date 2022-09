Il governo cede al pressing. Oggi il Cdm sull'energia, ma senza toccare il debito (Di giovedì 1 settembre 2022) Ecco, sbuffano a Palazzo Chigi, ci mancava giusto Landini. "Così non si regge - sostiene il segretario della Cgil - c'è bisogno di risorse robuste e urgenti". E il cerchio si chiude Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Ecco, sbuffano a Palazzo Chigi, ci mancava giusto Landini. "Così non si regge - sostiene il segretario della Cgil - c'è bisogno di risorse robuste e urgenti". E il cerchio si chiude

missypippi : RT @IlPrimatoN: Come il governo cede all’estero una realtà potenzialmente strategica, così come strategici sono i flussi – da quelli commer… - gatasch : RT @IlPrimatoN: Come il governo cede all’estero una realtà potenzialmente strategica, così come strategici sono i flussi – da quelli commer… - f_burla : RT @IlPrimatoN: Come il governo cede all’estero una realtà potenzialmente strategica, così come strategici sono i flussi – da quelli commer… - LibertadiScelta : RT @IlPrimatoN: Come il governo cede all’estero una realtà potenzialmente strategica, così come strategici sono i flussi – da quelli commer… - Diego_Bruno80 : RT @IlPrimatoN: Come il governo cede all’estero una realtà potenzialmente strategica, così come strategici sono i flussi – da quelli commer… -