Il Governo accelera sul Pnrr | entro ottobre oltre il 50% degli obiettivi

ROMA (ITALPRESS) – Ad oggi risultano conseguiti 9 obiettivi e traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, l'obiettivo è di realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50 per cento degli obiettivi e dei traguardi del Pnrr in scadenza a fine anno. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio, che ha chiesto quindi ai Ministeri di anticipare, rispetto al cronoprogramma condiviso con l'Europa, il raggiungimento di 11 obiettivi a settembre (anzichè 3, come previsto) e 9 entro ottobre, mese nel quale non era contemplata alcuna scadenza.Questo è il cronoprogramma che la Presidenza del Consiglio ha assegnato ai Ministeri per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

