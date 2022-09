Il disastro del Monza di Berlusconi ultimo in Serie A: Silvio adesso pensaci tu, vai in panchina al posto di Stroppa (Di giovedì 1 settembre 2022) I giorni del Condor di Galliani sul mercato. I proclami di Berlusconi in tribuna. Una storica promozione festeggiata tra campo e politica, con i sogni d’Europa e la candidatura elettorale proprio nel collegio di Monza. Per poi ritrovarsi all’ultimo posto con quattro sconfitte in quattro partite, zero punti in classifica, la miseria di 2 gol segnati e addirittura 11 subiti, uno straccio di idea e una squadra allo sbando. Non era una favola calcistica, certo, ma a quanto pare nemmeno una storia di successo: fin qui il ritorna del Monza e di Berlusconi in Serie A è un autentico disastro. Alla quarta giornata è troppo presto per emettere sentenze, ma in questo caso il giudizio così severo è dettato dalle evidenti responsabilità della proprietà. La premiata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) I giorni del Condor di Galliani sul mercato. I proclami diin tribuna. Una storica promozione festeggiata tra campo e politica, con i sogni d’Europa e la candidatura elettorale proprio nel collegio di. Per poi ritrovarsi all’con quattro sconfitte in quattro partite, zero punti in classifica, la miseria di 2 gol segnati e addirittura 11 subiti, uno straccio di idea e una squadra allo sbando. Non era una favola calcistica, certo, ma a quanto pare nemmeno una storia di successo: fin qui il ritorna dele diinA è un autentico. Alla quarta giornata è troppo presto per emettere sentenze, ma in questo caso il giudizio così severo è dettato dalle evidenti responsabilità della proprietà. La premiata ...

