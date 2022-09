Il coro del FVG porta Pasolini nei principali festival italiani (Di giovedì 1 settembre 2022) Il coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale regionale, dà il via al corposo programma dedicato a Pier Paolo Pasolini, nell’anno del centesimo anniversario dalla nascita dell’intellettuale, portando in tour in tutta Italia il progetto “Mio fratello partì in un mattino muto…”, toccando alcuni fra i più importanti festival e rassegne nazionali. Sotto la direzione di Cristiano Dell’Oste, con Anna Molaro (violoncello), Mauro Zavagno (contrabbasso), Michele Montagner e Aaron Collavini (percussioni), Matteo Andri (pianoforte) e le voci narranti di Monica Mosolo e Massimo Sonaglino, il progetto esordirà domenica 5 settembre alla 61° edizione del prestigioso Stresa festival. La tournée proseguirà martedì 6 settembre al festival Internazionale dell’Isola ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildel Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale regionale, dà il via al corposo programma dedicato a Pier Paolo, nell’anno del centesimo anniversario dalla nascita dell’intellettuale,ndo in tour in tutta Italia il progetto “Mio fratello partì in un mattino muto…”, toccando alcuni fra i più imntie rassegne nazionali. Sotto la direzione di Cristiano Dell’Oste, con Anna Molaro (violoncello), Mauro Zavagno (contrabbasso), Michele Montagner e Aaron Collavini (percussioni), Matteo Andri (pianoforte) e le voci narranti di Monica Mosolo e Massimo Sonaglino, il progetto esordirà domenica 5 settembre alla 61° edizione del prestigioso Stresa. La tournée proseguirà martedì 6 settembre alInternazionale dell’Isola ...

Pontifex_it : In questo #TempodelCreato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del grandioso coro di… - FabrizioGalliBL : RT @Pontifex_it: In questo #TempodelCreato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del grandioso coro di innumer… - Alexx8221 : @_E_C_U_R_B Anche come valore, se li sommi non arrivi ad un decimo del valore di colui che vi sodomizza sempre. Un coro per hakan.... - peppe_p_94 : Ma i tifosi del @SassuoloUS lo fanno il coro che Beyoncé ha donato? VAI IN GOL SASSUOL VAI IN GOL SASSUOL VAI BERA… - MLRiccioli : RT @Pontifex_it: In questo #TempodelCreato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del grandioso coro di innumer… -