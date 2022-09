Il commovente saluto di Ilicic a Bergamo: “Grazie per esserci sempre stati, abbiamo fatto la storia” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’annuncio è arrivato nella serata di mercoledì 31 agosto: Josip Ilicic e l’Atalanta si sono detti addio per sempre, con la risoluzione consensuale del contratto dello sloveno. Una notizia che ha suscitato forti emozioni nei tifosi nerazzurri, legatissimi al numero 72, che hanno invaso i social per manifestare il proprio affetto a un fuoriclasse assoluto, che a Bergamo ha trovato l’ambiente ideale per lasciarsi alle spalle anche quel marchio di “incostante” che lo aveva accompagnato per tutta la carriera. I tifosi nerazzurri hanno ammirato l’Ilicic migliore, quello che tecnicamente non ha nulla da imparare da nessuno, e non a caso per tutti è diventato “il professore”: quello della doppietta al Westfalenstadion di Dortmund nella prima cavalcata europea e delle triplette con Verona, Chievo, Sassuolo o Torino. Quello ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) L’annuncio è arrivato nella serata di mercoledì 31 agosto: Josipe l’Atalanta si sono detti addio per, con la risoluzione consensuale del contratto dello sloveno. Una notizia che ha suscitato forti emozioni nei tifosi nerazzurri, legatissimi al numero 72, che hanno invaso i social per manifestare il proprio affetto a un fuoriclasse assoluto, che aha trovato l’ambiente ideale per lasciarsi alle spalle anche quel marchio di “incostante” che lo aveva accompagnato per tutta la carriera. I tifosi nerazzurri hanno ammirato l’migliore, quello che tecnicamente non ha nulla da imparare da nessuno, e non a caso per tutti è diventato “il professore”: quello della doppietta al Westfalenstadion di Dortmund nella prima cavalcata europea e delle triplette con Verona, Chievo, Sassuolo o Torino. Quello ...

napolipiucom : Il saluto commovente di Fabian Ruiz: 'A Napoli il calcio è molto di più di uno sport' #CalcioNapoli #emozioni… - VolaLAquila : Papa Francesco ed il suo commovente saluto alla città dell'Aquila. Tutto il testo da poter leggere: - adrianabiffis : RT @PediatriaOggi: Montalbano di Fasano (Brindisi). L’ultimo saluto ad Ivan, morto a 7 anni: al funerale i suoi #supereroi e l’inchino di #… - william_corsini : @Cucinelli Dr. Cucinelli, Le scrivo per manifestarLe tutta l'ammirazione e la stima nei Suoi confronti; ho ascoltat… - Arrabbiata14 : RT @caosordinato02: Ti saluto anche quest'anno Sicilia bedda. Una terra meravigliosa che io definisco COMMOVENTE Per la sua storia Per la g… -