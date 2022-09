Il caro energia spinge i populisti a rinnegare il loro anti europeismo. Un cortocircuito da sballo (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra i piccoli miracoli politici realizzati da Mario Draghi durante la sua esperienza a Palazzo Chigi ce n’è uno che riguarda una novità imposta dal presidente del Consiglio all’int... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra i piccoli miracoli politici realizzati da Mario Draghi durante la sua esperienza a Palazzo Chigi ce n’è uno che riguarda una novità imposta dal presidente del Consiglio all’int... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - AnnaAscani : Questa cosa degli “appelli” è surreale. Chi ha fatto cadere Draghi invece di appellarsi agli altri dovrebbe scusars… - monica_pilolli : RT @gparagone: A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi di utili… - 75alina1 : RT @Covidioti: A #PortaAPorta sono tutti preoccupatissimi del fallimento del tessuto produttivo italiano per via del caro energia. Sono gl… -