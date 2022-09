Il business milionario dietro la sorveglianza con i droni in mare

(Di giovedì 1 settembre 2022) Solo nel 2021 l'agenzia europea per la sicurezza inha speso 21 milioni di euro per far volare stormi dicon cui sperimentare nuove tecnologie di. La terza puntata dell'inchiesta di Wired sulla base dei contratti di Emsa

MetalHe69092042 : @LaStampa Sia mai che vi toglie il business milionario dell''accoglienza'..... - ibcvalencia : Avete mai pensato di comprare un'sisola? Ce ne sono qualche centinaio di vendita -

Il Sole 24 ORE

La disuguaglianza climatica tra ile il cittadino medio Così il jet privato anche in ... Voli privati per piacere, non per'Una delle accuse che spesso ci fanno - raccontano gli ...La società ha scoperto l'erroresolo dopo sette mesi dal trasferimento del denaro . In base alla ricostruzione della vicenda, riportata daInsider , il pagamento sarebbe stato ... Salvini a Lampedusa: "Accoglienza a tutti i costi è business milionario" - Il Sole 24 ORE I cosmetici sono ormai il business milionario di tante star americane che, accantonata la strada artistica, si sono lanciate nel beauty ...Lisa Fiekowski possiede proprietà per il valore di 8 milioni di dollari ma passa le giornate a raccogliere lattine e bottiglie per strada. Si definisce una bohemienne vecchio stile ...