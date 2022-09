"Il 70% dei condomini è moroso". L'allarme sul caro bollette

ElisaManici1 : @frafacchinetti @sbonaccini la narrazione di voi destri sulla sicurezza è l'applicazione della teoria coltivazione… - PicodiIT : Non pagare troppo per l'acquisto di elettronica! ?? Approfitta dei migliori sconti su Picodi nella categoria Elettro… - MikiAV8BHarrier : @Claudio07071959 @ItalianNavy @SimoneBattisti4 @Comunico_70 @RolloJacopo @alessionaval @DanielaNapoli… - Mil_Pas : RT @Fakepedia21: USA, 1978. Gli Earth, Wind & Fire nel videoclip di 'September', uno dei capolavori della disco funk anni 70. #1settembre… - ahp68 : RT @Fruscio1968: tra 60 minuti su @RadioQuar una finestra sulla musica italiana dei '70. Sorrenti, Pelosi, Rocchi, Lolli, Carella, Radius,… -

Agenzia ANSA

Ecco perché il governo farebbe bene a prendere oggi, non domani,provvedimenti all'altezza, ... ma che oggi servirebbero a salvaguardare la nostra economia e lo spirito occidentale che daanni ...C'è il rischio di interruzioni , che è molto forte , poiché già metànostri Stati membri è ... Alcuni sono ancora tra i 60 e i%", ha aggiunto. In merito all'ipotesi di un tetto al prezzo del gas ,... Coldiretti, grandinata Berchidda ha distrutto 70% di uva Francesco Iollo, segretario generale di Confedilizia Napoli, ha invitato il governo a permettere una rateizzazione dei pagamenti. In caso contrario, ha avvertito, a pagarne le conseguenze saranno nume ...La startup di foodtech ha chiuso il secondo round, uno dei maggiori in Europa per le alternative vegetali, guidato dalla società di private equity LCatterton. «Li useremo per fare ancora più ricerca e ...