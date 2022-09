Ignazio Moser si prepara per un giorno importante | “Vedremo come la prenderete voi”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 settembre 2022)siper unmolto: ecco cosa ha svelato l’ex gieffinoè pronto a volare ancora più in alto in questo speciale settembre. L’ex gieffino è inarrestabile, non si ferma più e la sua carriera sta decollando verso inediti progetti.sta raggiungendo col tempo importanti traguardi professionali, dal debuttoconduttore Alle varie esperienze in qualità di modello tra uno shooting ed un altro, fino ad arrivare al lancio della sua prima capsule di pantaloni. Il buoncon tanta tenacia e determinazione riesce a far sognare milioni di fan spaziando da un progetto all’altro.dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP e a L’Isola dei ...