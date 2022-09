Icardi | ultima chiamata | l’argentino vicino al Galatasaray

(Di giovedì 1 settembre 2022) É forse l’per Mauroche a 29 anni vuole – o deve – tornare a sentirsi un calciatore. Dopo esser stato messo ai margini del progetto PSG e aver rifiutato le avances italiane del Monza,ora è davveroal trasferimento al. L’attaccante da tempo ha aperto alla soluzione turca ed è pronto a lasciare la Francia. C’è però da trovare un’intesa fra le società, che stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma ancora non hanno trovato la formula sulle modalità di pagamento – dopo l’acquisto dall’Inter per circa 60 milioni di euro bonus compresi. Si lavora anche per trovare un accordo sull’ingaggio, con ilche ha ribadito di essere pronto a coprire solo il 40% dell’ingaggio di 8 milioni ...

Emmdido : ??ULTIMA ORA: Il Galatasaray sta spingendo per Icardi. - harryy__kewell : @FabrizioRomano Ciao Fabrizo Icardi, se mi fai sapere se verrà al Galatasaray, quale pensi sia l'ultima situazione? Scrivici una risposta - harryy__kewell : @FabrizioRomano Ciao Fabrizo Icardi, se mi fai sapere se verrà al Galatasaray, quale pensi sia l'ultima situazione? Scrivici una risposta - harryy__kewell : @FabrizioRomano Ciao Fabrizo Icardi, se mi fai sapere se verrà al Galatasaray, quale pensi sia l'ultima situazione? Scrivici una risposta - harryy__kewell : @FabrizioRomano Ciao Fabrizo Icardi, se mi fai sapere se verrà al Galatasaray, quale pensi sia l'ultima situazione?… -

A parte il Monza dove Adriano Galliani cercherà di rinverdire la tradizione del colpo all'...non è escluso che si cerchi qualche altro esubero anche se ormai è stato archiviato il sogno...... ricordate La moglie di Mauroha pubblicato una sua foto senza filtri ed ha esposto la sua ... Ciò che ha scritto quest'per sostenere l'ex volto di Amici ha subito catturato l'attenzione ...CALCIOMERCATO - Mauro Icardi potrebbe aver finalmente trovato una nuova destinazione: la Turchia. Galatasaray in vantaggio sul Fenerbahce per l'attaccante argen ...Mauro sta per accasarsi al Galatasaray con il Psg che l’ha messo ai margini, Mario sceglie la Svizzera per ragioni familiari. Le nuove avventure di due bomber perennemente a caccia di loro stessi ...