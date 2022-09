I look della serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia (Di giovedì 1 settembre 2022) Life&People.it I look sul red carpet inaugurale del Festival del Cinema di Venezia sono un trionfo di trasparenze e sensualità: da Julianne Moore a Greta Ferro, fino a Mariacarla Boscono, le star scelgono il nero che si è rivelato il colore più gettonato in versione sofisticata e trasparente. Anche quest’anno il Lido si prepara a vivere un momento magico e i riflettori si accendono sulle tante celeb e attori in arrivo in Laguna. Film dunque, ma non solo: il fil rouge, a Venezia, passa come ogni anno per abiti da sogno e gioielli, creazioni custom made e pezzi di alta gioielleria per brillare come vere dive. Greta Ferro Una prima serata che vede durante la cerimonia d’apertura, la presentazione della giuria e la consegna del Leone d’Oro alla ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 1 settembre 2022) Life&People.it Isul red carpetdel Festival deldisono un trionfo di trasparenze e sensualità: da Julianne Moore a Greta Ferro, fino a Mariacarla Boscono, le star scelgono il nero che si è rivelato il colore più gettonato in versione sofisticata e trasparente. Anche quest’anno il Lido si prepara a vivere un momento magico e i riflettori si accendono sulle tante celeb e attori in arrivo in Laguna. Film dunque, ma non solo: il fil rouge, a, passa come ogni anno per abiti da sogno e gioielli, creazioni custom made e pezzi di alta gioielleria per brillare come vere dive. Greta Ferro Una primache vede durante la cerimonia d’apertura, la presentazionegiuria e la consegna del Leone d’Oro alla ...

