“I feti dei bimbi mai nati vanno sepolti anche senza consenso delle madri” | la proposta shock di Fratelli d’Italia

(Di giovedì 1 settembre 2022) Nel 2021 tre consiglieri, tutti uomini, del partito di Giorgia Meloni in Abruzzo, Mario Quaglieri, Guerino Testa e Umberto D’Annuntiis, presentano unadi legge che prevede la sepoltura deidi età gestionale inferiore alle 28 settimane in una specifica area cimiteriale, a prescindere dalla volontà dei genitori. Tra questi Umberto D’Annuntiis che a TPI spiega: “Lanon va contro la 194, l’abbiamo presentata perché riteniamo che i bambini che non sonosotto le 28 settimane, hanno diritti alla sepoltura altrimenti la legge prevede che iandranno smaltiti tra i rifiuti speciali. Riteniamo chei bambini, che questi, abbiano diritto alla sepoltura”. Però, in base al regolamento mortuario nazionale esistono ...

_alpacaparka_ : sono veramente dei FETI mi viene da morire ?????? - epiphanection : erano dei feti ?? - diphyIIeja : e neanche quello dei feti io sono esausta - 28AGVSTD : Erano dei feti piango - mariateresacip : @PalliCaponera @sonperplessa Secondo me, Palli, le donne non si fidano dopo quello che accade...(il cimitero dei fe… -

