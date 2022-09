I capelli si impigliano nel nastro che trasporta i bagagli | 26enne muore mentre lavora in aeroporto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Un’addetta aiin undi New Orleans è morta dopo che i suoisono rimasti impigliati nei macchinari di un caricatore a. Vittima di questo incidente è Jermani Thompson, 26 anni, che stava scaricando un aereo della Frontier Airlines all’internazionale Louis Armstrong di New Orleans nella sera di martedì 30 agosto, ha riferito un portavoce a WVUE-TV, come riporta NYPost.com. Jermani è stata portata d’urgenza in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze in seguito alla tragica morte di un membro del nostro partner commerciale di assistenza a terra”, ha detto un portavoce della compagnia aerea a Nola.com in una nota. “I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile”. La vittima ...