Hyundai Italia - Il nuovo presidente è Andrea Crespi

(Di giovedì 1 settembre 2022)è stato nominatodicon effetto a partire dall'1 settembre: si tratta della prima volta che la Casa coreana promuove unno a tale posizione.ha maturato esperienze con Ford dal 1995 al 2012 ed è entrato innel 2013 come direttore generale. Obiettivo mobilità elettrificata. Negli ultimi anni, laha visto crescere in maniera esponenziale la propria quota di mercato nel nostro Paese e oggi è fortemente impegnata nella elettrificazione della propria gamma, che sarà il tema portante delle prossime iniziative commerciali e di prodotto.

Imille10 : Per la prima volta nel mercato, Hyundai nomina un Presidente italiano Andrea Crespi è stato nominato Presidente di… - VillaggioTecno : Hyundai Italia: Andrea Crespi è il nuovo Presidente - broby68 : Hyundai Italia: Andrea Crespi è il nuovo Presidente - Hyundai_Italia : I brand di @HMGnewsroom spiccano ai primi posti della classifica Tech di @JDPower con #Hyundai al primo posto tra i… - Gazzetta_it : Hyundai Italia, Andrea Crespi è il nuovo presidente -

Brand News

Italpress Grazie alla tecnologia "Ford Pro" le aziende risparmiano Italpress Andrea Crespi è il nuovo presidente diItalpress Opel Zafira - e Life presto nella versione elettrica Crosscamp Flex Italpress Loretta Masenga nuova Sales Field Force Manager di FCA BankItalpress Kia EV9 affronta gli ...A seguire, laTucson e la Volvo XC40. Nella classifica generale delle vetture più vendute, ...Notizie Relazionate Nuova 500 elettrica Economia e Mercato Fiat Articolo Mercato auto2022, ... Hyundai Italia: Andrea Crespi è il nuovo presidente Dopo essere entrato nel gruppo nel 2013 come direttore generale, il manager è il primo italiano all'interno della Casa a ottenere questo incarico.Andrea Crespi, in Hyundai Italia dal 2013 come Managing Director, sale con l'incarico di Direttore Generale della divisione. L'incarico partirà da domani, 1 settembre 2022, e vedrà Crespi alla gestion ...