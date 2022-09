House of the Dragon: il co-showrunner Miguel Sapochnik abbandona lo show (Di giovedì 1 settembre 2022) ll co-showrunner e regista di House of the Dragon, Miguel Sapochnik, non tornerà nella seconda stagione per affrontare nuove avventure lavorative. Il co-showrunner e regista di House of the Dragon, Miguel Sapochnik, non tornerà per la seconda stagione. L'abbandono è stato annunciato dal creativo in una dichiarazione diplomatica. "Lavorare nell'universo de Il trono di spade negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due anni con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon", ha dichiarato Sapochnik. "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e sono ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) ll co-e regista diof the, non tornerà nella seconda stagione per affrontare nuove avventure lavorative. Il co-e regista diof the, non tornerà per la seconda stagione. L'abbandono è stato annunciato dal creativo in una dichiarazione diplomatica. "Lavorare nell'universo de Il trono di spade negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due anni con lo straordinario cast e la troupe diof the", ha dichiarato. "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e sono ...

CAFERNANDEZR : RT @FIBSpress: MIKE PIAZZA IS IN THE HOUSE ?????? Per il @WBCBaseball 2023, @mikepiazza31 sarà alla guida di #ItaliaBaseball. Mancano poco pi… - MilanoFinanza : Ambrosetti, salgono utili e dividendi. Venerdì al via il forum The European House a Cernobbio - zazoomblog : House of the Dragon: Sapochnik non tornerà nella seconda stagione - #House #Dragon: #Sapochnik #tornerà - pinopao : RT @FIBSpress: MIKE PIAZZA IS IN THE HOUSE ?????? Per il @WBCBaseball 2023, @mikepiazza31 sarà alla guida di #ItaliaBaseball. Mancano poco pi… - AQ49XRewLJxV2bI : RT @FIBSpress: MIKE PIAZZA IS IN THE HOUSE ?????? Per il @WBCBaseball 2023, @mikepiazza31 sarà alla guida di #ItaliaBaseball. Mancano poco pi… -