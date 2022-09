''Ho sempre stimato Klopp'': Juve, le reazioni dei tifosi alla partenza di Arthur (Di giovedì 1 settembre 2022) Arthur Melo lascia la Juve e va al Liverpool in prestito secco. Soluzione last minute di prestigio, a poche ore dalla chiusura del mercato. Ecco ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022)Melo lascia lae va al Liverpool in prestito secco. Soluzione last minute di prestigio, a poche ore dchiusura del mercato. Ecco ...

OdeonZ__ : 'Ho sempre stimato Klopp': Juve, le reazioni dei tifosi alla partenza di Arthur - renzianadoc : RT @mario_riberi: Il 25 settembre la scelta è sempre più chiara: ?Giorgia #Meloni premier ?Mario #Draghi Premier. Non ci sono alternative… - gianpi56 : RT @mario_riberi: Il 25 settembre la scelta è sempre più chiara: ?Giorgia #Meloni premier ?Mario #Draghi Premier. Non ci sono alternative… - ESabauda : @IlLungo7 E questo il cruccio più grande.....a me manca chiesa un giocatore che ho sempre stimato..corsa tira con e… - felicettialess1 : @iammiammsimo @mara_carfagna @paolocelata @DeAngelis_tw @matteorenzi Ragazzi, calma e gesso Io sono iscritta Azion… -