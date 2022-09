“Ho lasciato il mio Paese per un master in Italia. Poi ho mandato curriculum alle aziende, senza ricevere risposta. Ora lavoro in Olanda” (Di giovedì 1 settembre 2022) José Roberto Villalobos Fiatt, ingegnere elettronico costaricano, aveva 29 anni quando ha deciso di lasciare San José per trasferirsi in Italia e inseguire il suo sogno europeo. Un viaggio di oltre 9mila chilometri partito dalla capitale della Costa Rica, e finito a Torino. Qui José ha vissuto per tre anni, prima di trasferirsi in Olanda, a Delft, dove attualmente lavora. Oggi di anni ne ha 32 ma in poco tempo nella sua vita è cambiato quasi tutto. “In Costa Rica lavoravo in un’azienda: facevo equipaggiamento di radio per gallerie. Sono entrato per fare la tesi nel 2012 e poi sono rimasto per sette anni. Avevo un contratto a tempo indeterminato, un ottimo salario, ma c’era sempre, a titolo personale, il desiderio di continuare a studiare e di farlo in Europa”. Dopo la laurea in Ingegneria elettronica nel 2015, con quel primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) José Roberto Villalobos Fiatt, ingegnere elettronico costaricano, aveva 29 anni quando ha deciso di lasciare San José per trasferirsi ine inseguire il suo sogno europeo. Un viaggio di oltre 9mila chilometri partito dalla capitale della Costa Rica, e finito a Torino. Qui José ha vissuto per tre anni, prima di trasferirsi in, a Delft, dove attualmente lavora. Oggi di anni ne ha 32 ma in poco tempo nella sua vita è cambiato quasi tutto. “In Costa Rica lavoravo in un’azienda: facevo equipaggiamento di radio per grie. Sono entrato per fare la tesi nel 2012 e poi sono rimasto per sette anni. Avevo un contratto a tempo indeterminato, un ottimo salario, ma c’era sempre, a titolo personale, il desiderio di continuare a studiare e di farlo in Europa”. Dopo la laurea in Ingegneria elettronica nel 2015, con quel primo ...

