Highlights Sinner-Eubanks 6-4 7-6 6-2: secondo turno US Open 2022 (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Sinner-Eubanks 6-4 7-6(8) 6-2, incontro valevole per il secondo turno degli US Open 2022. L'altoatesino supera il bombardiere americano in tre set ma, specialmente nel secondo, non ha vita facile. Qui il suo avversario lo spaventa per larghi tratti e ne nasce un tie-break punto a punto. Jannik è bravissimo e freddo a chiuderlo in proprio favore per dieci punti ad otto ed al quarto set point a disposizione. Tutto abbastanza facile, invece, sia nel primo sia nel terzo. Adesso per l'azzurro ci sarà da alzare l'asticella al terzo round contro uno tra il bulgaro Dimitrov o l'altro americano Nakashima. Di seguito il VIDEO con i punti più emozionanti del match. SportFace.

