Highlights Italia-Cina 3-0 | Mondiali volley maschili 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 settembre 2022) Glidel match tra, valevole per la terza giornata della Pool E deidi. Tutto facile per gli azzurri, che dominano in lungo e in largo e trionfano con lo score di 3-0 (25-14, 25-10, 25-14). I ragazzi di De Giorgi staccano dunque il pass per gli ottavi, dove sfideranno Cuba. Ecco ilcon le immagini salienti del match. SportFace.