Highlights e gol Leicester-Manchester United 0-1 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ilcone gol di0-1, match valido per la quinta giornata della. Al King Power Stadium i Red Devils soffrono soprattutto nel secondo tempo, ma alla fine riescono a centrare la terza vittoria consecutiva che vale il quinto posto in classifica, a -6 dall’Arsenal capolista. Decisivo il gol di Sancho al 23?, mentre Cristiano Ronaldo è entrato negli ultimi 20? senza però riuscire a incidere particolarmente. GLISportFace.

