Harry Styles a Campovolo | scatta la corsa al biglietto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 settembre 2022)fa impazzire gli amanti del pop melodico. E ha portato ai vertici delle classifiche mondiali anche il suo ultimo album intitolato "'s House". Il cantante britannico ha appena annunciato un'ulteriore data otaliana del suo "Love on Tour". Il concerto si terrà ail prossimo 22 luglio 2023. I biglietti per lo show finale del #LoveOnTour di @a Reggio Emilia sono disponibili da ora in esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation! Sabato 22 luglio • RCF Arena Reggio Emilia () Vai su > https://t.co/bdW3fGeb8a#LoveOnTourReggioEmilia pic.twitter.com/3AOFYJWJoT — Live Nation Italia (@LiveNationIT) September 1, 2022 E da poche ore sono partite anche le prevendite online per acquistare i tagliandi per ...