Guerra Russia-Ucraina, l’Aiea a Zaporizhzhia: “È danneggiata, non ce ne andiamo”. La minaccia di Zakharova: “Le radiazioni non hanno bisogno di un visto per attraversare i confini” (Di giovedì 1 settembre 2022) Grossi: «I nostri esperti resteranno». Mosca: stop al petrolio a chi impone un tetto al prezzo del gas. Macron insiste sul dialogo con Putin. Zelensky scuote Venezia con i nomi dei 358 bambini uccisi: «Non dimenticateci» Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) Grossi: «I nostri esperti resteranno». Mosca: stop al petrolio a chi impone un tetto al prezzo del gas. Macron insiste sul dialogo con Putin. Zelensky scuote Venezia con i nomi dei 358 bambini uccisi: «Non dimenticateci»

berlusconi : Ho già detto più volte che sono deluso per quel che è successo in Ucraina. La Guerra è la cosa più folle che esista… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Bombe russe nella zona di Zaporizhzhia”. Mosca: “Sabotatori ucraini volevano prendere… - GiovaQuez : Di Battista: 'La Russia è autosufficiente dal punto di vista energetico, alimentare e idrico nonostante le balle oc… - Miky3881 : RT @HSkelsen: Zelensky ha ufficialmente dismesso la delegazione ucraina al Gruppo di contatto trilaterale. Il TCG era composto da rappresen… - UmbertoColombo3 : #controcorrente chiediamo pubblicamente più gas alla Russia se l'ucraina non vuole bombardi i gasdotti e si assuma… -