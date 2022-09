Guerra in Ucraina, spari vicino alla centrale di Zaporizhzhia, slitta il sopralluogo Aiea (Di giovedì 1 settembre 2022) La missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ritardata di circa tre ore sul fronte controllato dall’Ucraina. Lo ha dichiarato alla Cnn il portavoce dell’Agenzia Onu: “Il direttore generale Grossi ha negoziato personalmente con le autorità militari ucraine per poter procedere e rimane determinato a far sì che questa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) La missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomicanucleare diè stata ritardata di circa tre ore sul fronte controllato dall’. Lo ha dichiaratoCnn il portavoce dell’Agenzia Onu: “Il direttore generale Grossi ha negoziato personalmente con le autorità militari ucraine per poter procedere e rimane determinato a far sì che questa L'articolo proviene da Inews24.it.

