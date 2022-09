Guardia di finanza, escluso da concorso per tatuaggio: Tar annulla bando (Di giovedì 1 settembre 2022) commenta Era stato escluso dal concorso nella Guardia di finanza a causa di un tatuaggio su una gamba ma il Tar del Lazio ha accolto il suo ricorso e annullato il bando sostenendo che 'la divisa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 settembre 2022) commenta Era statodalnelladia causa di unsu una gamba ma il Tar del Lazio ha accolto il suo ricorso eto ilsostenendo che 'la divisa ...

