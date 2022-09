Gregor Fucka, l’uomo che trascinò l’Italbasket all’oro nel 1999 fa le carte alla Nazionale di Pozzecco: “All’Europeo può essere la sorpresa” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ventitré anni fa ha portato l’Italia sul tetto d’Europa, vincendo il titolo di miglior giocatore della rassegna continentale. Gregor Fucka è stato uno dei giocatori chiave della Nazionale italiana di pallacanestro. Un lungo di 215 centimetri ambidestro, capace di giocare come una guardia, anticipando la nuova generazione di lunghi moderni. Oggi Fucka allena e alla vigilia degli Europei è fiducioso sul cammino degli azzurri. Come vede la Nazionale italiana? Bene. Mi sembra una squadra ben assortita, che può giocare alla pari contro qualsiasi avversaria. È costruita sugli esterni e, per questo, dipende molto dal tiro da fuori. Ha qualche limite sotto canestro, ma anche giocatori di grande esperienza come Datome che possono fare la differenza. L’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Ventitré anni fa ha portato l’Italia sul tetto d’Europa, vincendo il titolo di miglior giocatore della rassegna continentale.è stato uno dei giocatori chiave dellaitaliana di pcanestro. Un lungo di 215 centimetri ambidestro, capace di giocare come una guardia, anticipando la nuova generazione di lunghi moderni. Oggiallena evigilia degli Europei è fiducioso sul cammino degli azzurri. Come vede laitaliana? Bene. Mi sembra una squadra ben assortita, che può giocarepari contro qualsiasi avversaria. È costruita sugli esterni e, per questo, dipende molto dal tiro da fuori. Ha qualche limite sotto canestro, ma anche giocatori di grande esperienza come Datome che possono fare la differenza. L’Italia ...

AlboGibba007 : RT @FranzCampi: ?? Mercoledì 3??1?? per l'appuntamento dedicato al #basket, #libriestoriedisport si trasferisce in via Santo Stefano 119. Co… - FranzCampi : ?? Mercoledì 3??1?? per l'appuntamento dedicato al #basket, #libriestoriedisport si trasferisce in via Santo Stefano… -

Basket. Loano in festa, Gianluca Fea è stato definitivamente tesserato dalla Reale Mutua Torino A luglio 2017 era arrivata la prima convocazione nella nazionale giovanile Under 14 con Gregor Fucka come allenatore. Con Treviso Gianluca aveva disputato anche la finale del Trofeo Novi Cup, a cui ... Il loanese Gianluca Fea approda in serie A2 A luglio 2017 era arrivata la prima convocazione nella nazionale giovanile Under 14 con Gregor Fucka come allenatore. Con Treviso Gianluca aveva disputato anche la finale del Trofeo Novi Cup, a cui ... Davide Ancilotto, morto 25 anni fa: chi era il playmaker troppo avanti per i tempi, in Nazionale partendo dalla A2 Ancilotto aveva 23 anni: si senti male in un'amichevole con la sua Virtus Roma. Il provino con il Torino nel calcio, lo scudetto con la JuveCaserta, il sogno a Pistoia ... A luglio 2017 era arrivata la prima convocazione nella nazionale giovanile Under 14 concome allenatore. Con Treviso Gianluca aveva disputato anche la finale del Trofeo Novi Cup, a cui ...A luglio 2017 era arrivata la prima convocazione nella nazionale giovanile Under 14 concome allenatore. Con Treviso Gianluca aveva disputato anche la finale del Trofeo Novi Cup, a cui ...Ancilotto aveva 23 anni: si senti male in un'amichevole con la sua Virtus Roma. Il provino con il Torino nel calcio, lo scudetto con la JuveCaserta, il sogno a Pistoia ...