Green pass, la solenne promessa della Meloni: come azzera Speranza (Di giovedì 1 settembre 2022) Crescita economica, tutela della natalità e dei più deboli, libertà e sicurezza. Le prime quattro tappe del «piano di volo» - il programma "specifico" con cui FdI si candida alle Politiche - sono queste. «A cui aggiungiamo, come cornice, la stabilità: quel rapporto equilibrato fra Stato e cittadino che manca da troppo tempo». A parlare è Giovanbattista Fazzolari, senatore di FdI ma soprattutto è l'uomo con cui Giorgia Meloni ragiona da anni sull'itinerario di quel governo "dei patrioti" mai così vicino dal divenire realtà. L'immagine con cui sono stati presentati i 25 punti dei conservatori è quella di una comunità nazionale che si risolleva. La condizione degli ultimi anni, infatti, è stata quella di un'Italia fanalino di coda nell'Ue: a partire dai livelli degli investimenti. «Il compito del prossimo governo sarà invertire ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Crescita economica, tutelanatalità e dei più deboli, libertà e sicurezza. Le prime quattro tappe del «piano di volo» - il programma "specifico" con cui FdI si candida alle Politiche - sono queste. «A cui aggiungiamo,cornice, la stabilità: quel rapporto equilibrato fra Stato e cittadino che manca da troppo tempo». A parlare è Giovanbattista Fazzolari, senatore di FdI ma soprattutto è l'uomo con cui Giorgiaragiona da anni sull'itinerario di quel governo "dei patrioti" mai così vicino dal divenire realtà. L'immagine con cui sono stati presentati i 25 punti dei conservatori è quella di una comunità nazionale che si risolleva. La condizione degli ultimi anni, infatti, è stata quella di un'Italia fanalino di coda nell'Ue: a partire dai livelli degli investimenti. «Il compito del prossimo governo sarà invertire ...

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - repubblica : Mai più green pass e obbligo vaccinale. E stop al reddito di cittadinanza: il programma di FdI - borghi_claudio : @marc_bottle @eurallergico @FabioInnocent10 @Zot_64 No... e l'abbiamo sperimentato direttamente in commissione e in… - frankfranfranco : RT @UmbertoLiberte: ?@GiorgiaMeloni? a Fuori dal Coro… alla domanda se si impegna contro l’obbligo vaccinale e green pass, non ha risposto… - Francop1961 : @Lucia26482381 Ok e per l IDPAY?...non meno peggio del green pass? .. grazie -