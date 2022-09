“Grazie vita”. L’ex UeD mamma per la prima volta: è nato Leonardo (che ha anche il papà famoso) (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ex UeD Giorgia Kintli è diventata mamma per la prima volta. Grandissima gioia per L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nel corso del programma si era invaghita di Andrea Zelletta. La 26enne sanremese era nota per la sua discrezione e infatti anche in questa circostanza ha dimostrato questo lato del suo carattere. Il primo figlio, avuto dal tennista Thomas Fabbiano, compie oggi, giovedì 1 settembre, una settimana di vita. Leonardo, primo figlio delL’ex corteggiatrice di UeD Giorgia Kintli e del tennista Thomas Fabbiano, è nato infatti giovedì 25 agosto. I due neo-genitori hanno festeggiato i suoi primi sette giorni di vita con un post su Instagram in cui mamma e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)UeD Giorgia Kintli è diventataper la. Grandissima gioia percorteggiatrice di Uomini e Donne che nel corso del programma si era invaghita di Andrea Zelletta. La 26enne sanremese era nota per la sua discrezione e infattiin questa circostanza ha dimostrato questo lato del suo carattere. Il primo figlio, avuto dal tennista Thomas Fabbiano, compie oggi, giovedì 1 settembre, una settimana di, primo figlio delcorteggiatrice di UeD Giorgia Kintli e del tennista Thomas Fabbiano, èinfatti giovedì 25 agosto. I due neo-genitori hanno festeggiato i suoi primi sette giorni dicon un post su Instagram in cuie ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #LeoneDOroAllaCarriera @arnaudesplechin: “Mademoiselle #CatherineDeneuve, lei ha res… - sayrevee : “Sei così silenzioso” grazie ho passato anni della mia vita ad essere ignorato quindi non parlo più e basta - enpaonlus : Stambecco ingoia una scatoletta di tonno e rischia di morire, salvo grazie ai vigili del fuoco e al veterinario - L… - Magmamemoria1 : @MariaStellaTos3 Grazie, si esatto, tutta la vita! ?? - GiovanniVerdoli : RT @stesimonc: Da oggi in poi basterà postare questo video in risposta a tutte le cagate che partoriranno. Grazie AleLove, così non dovrò m… -