Gorbaciov | l' omaggio della Rai | tutti gli appuntamenti nel palinsesto tv

Agenzia_Ansa : Biden ha reso omaggio a Gorbaciov, definendolo un 'leader raro' che ha avuto 'il coraggio di rischiare un'intera ca… - Four__M : RT @colonnelloedi: GORBACIOV - Così Putin ha reso omaggio alla salma di Mikhail Gorbaciov. - colonnelloedi : GORBACIOV - Così Putin ha reso omaggio alla salma di Mikhail Gorbaciov. - giancarlocastel : @borraccinomarco è andato oggi a portare i fiori e a rendere omaggio alla salma di Gorbaciov nella camera ardente dell'ospedale - Bomba2H : RT @AleksL74: Putin rende omaggio alla salma di #Gorbaciov.. -

Sempre per la radio, aè stata dedicata su Radio 1 la prima parte di "Radio Anch'io" alle 7.30 e una parte della trasmissione "Radio1 Box" alle 9.30, mentre giovedì 1° settembre alle 10.00 ...Putin ha reso oggi il dovutodeponendo sul feretro della salma diuna corona di fiori, presso l'ospedale centrale di Mosca.Il presidente si è limitato a rendere omaggio oggi alla salma presso l'ospedale. Per la morte di Boris Eltsin proclamò il lutto nazionale, ...Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali di Mikhail Gorbaciov previsti sabato "perché il suo programma di lavoro non glielo consente". Lo fa sapere il Cremlino. Putin ha reso oma ...