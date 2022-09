Gli Spiritual Bath diventati virali su TikTok sono la nostra nuova ossessione (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando la maggior parte delle persone pensa a farsi un bagno rilassante si immagina una vasca piena di acqua calda e bolle di sapone, possibilmente con delle candele tutt’intorno, un bicchiere della propria bevanda preferita e un po’ di musica in sottofondo. Ma c’è qualcosa di ancora meglio di un “semplice” bagno: gli Spiritual Baths. Probabilmente ne avete già sentito parlare su TikTok, visto che è proprio sulla piattaforma che questo trend ha preso piede e ha raggiunto – ad oggi – più di 67 milioni di visualizzazioni. Video da sogno di cristalli e candele che adornano vasche da bagno, oli essenziali e petali di fiori che galleggiano nell’acqua, luci soffuse, vari elisir e decori che rendono l’atmosfera più gradevole stanno letteralmente monopolizzando il nostro feed. Il concetto di Spiritual Bath ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando la maggior parte delle persone pensa a farsi un bagno rilassante si immagina una vasca piena di acqua calda e bolle di sapone, possibilmente con delle candele tutt’intorno, un bicchiere della propria bevanda preferita e un po’ di musica in sottofondo. Ma c’è qualcosa di ancora meglio di un “semplice” bagno: glis. Probabilmente ne avete già sentito parlare su, visto che è proprio sulla piattaforma che questo trend ha preso piede e ha raggiunto – ad oggi – più di 67 milioni di visualizzazioni. Video da sogno di cristalli e candele che adornano vasche da bagno, oli essenziali e petali di fiori che galleggiano nell’acqua, luci soffuse, vari elisir e decori che rendono l’atmosfera più gradevole stanno letteralmente monopolizzando il nostro feed. Il concetto di...

