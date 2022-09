Gli ispettori Aiea verso Zaporizhzhia, la missione slitta di tre ore. Mosca accusa: «Gli ucraini sparano sul punto di incontro» (Di giovedì 1 settembre 2022) La missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è partita dalla città di Zaporizhzhia per dirigersi verso la centrale nucleare a circa 120 chilometri di distanza. In mattinata, Mosca aveva accusato le forze armate ucraine di aver sparato colpi di artiglieria sulla località scelta come punto di incontro della missione. Il ministero della Difesa russo aveva denunciato spari vicino alla cittadina di Vasylivka (a 68 km circa dalla centrale nucleare). Secondo l’autorità di Mosca, alcuni proiettili sarebbero finiti anche vicino al primo reattore. Adesso, secondo quanto scrive Reuters, la missione dell’Aiea starebbe trattando con l’esercito ucraino: l’arrivo è ritardato ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () è partita dalla città diper dirigersila centrale nucleare a circa 120 chilometri di distanza. In mattinata,avevato le forze armate ucraine di aver sparato colpi di artiglieria sulla località scelta comedidella. Il ministero della Difesa russo aveva denunciato spari vicino alla cittadina di Vasylivka (a 68 km circa dalla centrale nucleare). Secondo l’autorità di, alcuni proiettili sarebbero finiti anche vicino al primo reattore. Adesso, secondo quanto scrive Reuters, ladell’starebbe trattando con l’esercito ucraino: l’arrivo è ritardato ...

