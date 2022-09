Gli ispettori Aiea arrivano alla centrale di Zaporizhzhia Mosca accusa | «Gli ucraini sparano sul punto di incontro»

(Di giovedì 1 settembre 2022) La missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () dopo essere partita dcittà diè arrivatanucleare a circa 120 chilometri di distanza, riferisce l’agenzia Ria Novosti. In mattinata,avevato le forze armate ucraine di aver sparato colpi di artiglieria sulla località scelta comedidella missione. Il ministero della Difesa russo aveva denunciato spari vicinocittadina di Vasylivka (a 68 km circa dnucleare). Secondo l’autorità di, alcuni proiettili sarebbero finiti anche vicino al primo reattore. L‘arrivo è stato ritardato di tre ore, ha scritto Reuters, dopo la ...

dell'Aiea sono arrivati alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dove dovranno ispezionare il funzionamento dell'impianto. Mosca accusa "sabotatori ucraini" di aver lanciato colpi di ...dell'Aiea sono attesi alla centrale nucleare di Zaporizhia per una missione ad alto rischio; l'Ucraina accusa l'esercito russo di bombardare la zona, mentre Mosca accusa di aver inviato ...La missione era stata ritardata di tre ore a causa degli attacchi nei pressi della centrale nucleare. Nel frattempo Mosca e Kiev puntano il dito l'una contro l'altra, addossandosi la colpa degli… Legg ...Gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sono partiti questa mattina dalla citta' di Zaporizhzhia per visitare ...