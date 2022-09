Gli Anelli del Potere raccoglie la più grande eredità della saga del Signore degli anelli: gli elfi sexy (Di giovedì 1 settembre 2022) Sellate il vostro destriero: stiamo tornando nella Terra di Mezzo. Se non volete seguire il ritorno di HBO a Westeros, o semplicemente volete ancora più epica fantasy, Prime Video si tuffa nel mondo del Signore degli anelli. Gli anelli del Potere, che si dice sia la serie televisiva più costosa di tutti i tempi, debutta domani. Ambientata nella Seconda Era dell'universo di JRR Tolkien, segue l'ascesa di Sauron (il grande cattivo della serie originale, quel gigantesco occhio di fuoco che fluttua in cima a una torre) e le varie vicende di tutte le razze dei fantasy (hobbit, nani, orchi, umani, ecc.). Tuttavia, se i primi due episodi spaziano abbastanza in questo senso, sembra che i successivi dedichino particolare attenzione a un gruppo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Sellate il vostro destriero: stiamo tornando nella Terra di Mezzo. Se non volete seguire il ritorno di HBO a Westeros, o semplicemente volete ancora più epica fantasy, Prime Video si tuffa nel mondo del. Glidel, che si dice sia la serie televisiva più costosa di tutti i tempi, debutta domani. Ambientata nella Seconda Era dell'universo di JRR Tolkien, segue l'ascesa di Sauron (ilcattivoserie originale, quel gigantesco occhio di fuoco che fluttua in cima a una torre) e le varie vicende di tutte le razze dei fantasy (hobbit, nani, orchi, umani, ecc.). Tuttavia, se i primi due episodi spaziano abbastanza in questo senso, sembra che i successivi dedichino particolare attenzione a un gruppo ...

