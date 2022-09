Gli amanti cannibali di Luca Guadagnino e il Padre Pio di Abel Ferrara. E poi il maestro Frederick Wiseman e la banlieue parigina di Romain Gavras (figlio di Costa Gavras) (Di giovedì 1 settembre 2022) Tre i film in concorso oggi. BONES AND ALL di Luca Guadagnino, con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance e Chloë Sevigny (ma molti altri volti saranno riconoscibili) è tratto dal romanzo omonimo di Camilla De Angelis ed è stato adattato dalla penna di David Kajganich, collaboratore di Guadagnino fin da Bigger Splash. Bones and All di Luca Guadagnino in concorso a Venezia 79. Il primo amore sboccia tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della societa?, e Lee, un vagabondo dai sentimenti profondi. Il film segue il viaggio di Maren (Taylor Russell) e Lee (Timothée Chalamet), vagabondi e amanti cannibali ai margini della società, attraverso l’America degli anni ’80. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 settembre 2022) Tre i film in concorso oggi. BONES AND ALL di, con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance e Chloë Sevigny (ma molti altri volti saranno riconoscibili) è tratto dal romanzo omonimo di Camilla De Angelis ed è stato adattato dalla penna di David Kajganich, collaboratore difin da Bigger Splash. Bones and All diin concorso a Venezia 79. Il primo amore sboccia tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della societa?, e Lee, un vagabondo dai sentimenti profondi. Il film segue il viaggio di Maren (Taylor Russell) e Lee (Timothée Chalamet), vagabondi eai margini della società, attraverso l’America degli anni ’80. Leggi anche ...

CineFacts_ : Settembre è un mese fantastico per tutti gli amanti del Cinema! Ecco 14 film che a nostro avviso meritano di esser… - jordaoMinelo : RT @_Lodetti_: Thiaw, Vranckx e Dest in 36 ore, così anche gli amanti dello shopping compulsivo sono accontentati - E__Io__Pago : RT @Guido07261: @giorgio_gori L’avv Conte fu premier con la lega perché il tuo amico fiorentino preferì mangiare i popcorn. Comunque non pe… - Sanfello : @Novacula_Occami E “Solo gli amanti sopravvivono”. (Anche Dead man gran colonna sonora). - kurranski : RT @STEFYDARK8: ,,,,non faccio discorsi...non chiedo consensi,...mi siedo con le anime solitarie....ascolto gli amanti e ballo coi folli. .… -