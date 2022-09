Giunta Capitolina, via libera alle nuove regole per il bike sharing (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma – La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera con le Linee Guida per lo svolgimento del servizio di bike sharing a pedalata assistita sul territorio capitolino, a partire dal 1° gennaio 2023. Queste in sintesi le principali novità. Rispetto alla situazione attuale gli operatori autorizzati saranno al massimo tre, selezionati tramite avviso pubblico. La concessione avrà durata triennale. Le imprese che vorranno operare a Roma dovranno avere già effettuato un servizio autorizzato in città con un minimo di 750mila abitanti e almeno 500 veicoli. Sul versante delle regole, la velocità dei mezzi sarà limitata a 25 km/h. Diventa obbligatoria la targa metallica su ogni veicolo con agGiunta di QR Code che ne permette l’identificazione immediata attraverso dispositivi elettronici. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma – Ladi Roma Capitale ha approvato la decon le Linee Guida per lo svolgimento del servizio dia pedalata assistita sul territorio capitolino, a partire dal 1° gennaio 2023. Queste in sintesi le principali novità. Rispetto alla situazione attuale gli operatori autorizzati saranno al massimo tre, selezionati tramite avviso pubblico. La concessione avrà durata triennale. Le imprese che vorranno operare a Roma dovranno avere già effettuato un servizio autorizzato in città con un minimo di 750mila abitanti e almeno 500 veicoli. Sul versante delle, la velocità dei mezzi sarà limitata a 25 km/h. Diventa obbligatoria la targa metallica su ogni veicolo con agdi QR Code che ne permette l’identificazione immediata attraverso dispositivi elettronici. ...

romasociale : La giunta capitolina si è espressa per quanto riguarda il servizio delle bici a pedalata assistita, che verrà garan… - iltrenoromalido : È stata pubblicata la deliberazione di Giunta Capitolina 297/2022 contenente lo schema di convenzione per l’esecuzi… - iltrenoromalido : È stata pubblicata la deliberazione di Giunta Capitolina 297/2022 contenente lo schema di convenzione per l’esecuzi… - calalaruta : Lei, come Consigliere della giunta Capitolina, è durato il tempo di un tweet. Anche Lei è stato 'pesato e valutato… - iltrenoromalido : È stata pubblicata la deliberazione di Giunta Capitolina 297/2022 contenente lo schema di convenzione per l’esecuzi… -