**Giubileo: P. Chigi, da mobilità e periferie, ecco piano interventi rilancio Roma** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - L'obiettivo del piano degli interventi per il Giubileo, che il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, presenterà entro una decina di giorni al premier Mario Draghi, "è quello di agevolare il più possibile il rapporto tra la città e i milioni di pellegrini e visitatori che varcheranno nell'occasione le mura di Roma. Si va dagli interventi di riqualificazione delle aree che circondano il Vaticano, di quelle antistanti alle basiliche e alle stazioni, alla valorizzazione dell'area dei Fori nel quadro del nuovo piano di assetto dell'area archeologica centrale; dal sottovia presso Castel Sant'Angelo agli interventi infrastrutturali di mobilità sino al potenziamento dei sistemi di sicurezza e dei servizi di assistenza sociale; dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - L'obiettivo deldegliper il Giubileo, che il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, presenterà entro una decina di giorni al premier Mario Draghi, "è quello di agevolare il più possibile il rapporto tra la città e i milioni di pellegrini e visitatori che varcheranno nell'occasione le mura di Roma. Si va daglidi riqualificazione delle aree che circondano il Vaticano, di quelle antistanti alle basiliche e alle stazioni, alla valorizzazione dell'area dei Fori nel quadro del nuovodi assetto dell'area archeologica centrale; dal sottovia presso Castel Sant'Angelo agliinfrastrutturali disino al potenziamento dei sistemi di sicurezza e dei servizi di assistenza sociale; dalla ...

fisco24_info : Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: 'Si farà entro 2025': (Adnkronos) - La rassicurazione del sindaco al termine de… - fnicodemo : RT @mariannamadia: Oggi a Palazzo Chigi, con il Presidente Draghi, @nzingaretti e @gualtierieurope per il tavolo Giubileo che sarà un grand… - mariannamadia : Oggi a Palazzo Chigi, con il Presidente Draghi, @nzingaretti e @gualtierieurope per il tavolo Giubileo che sarà un… - Parlamenteide : Ore 12:47 - Giubileo, a Chigi tavolo tra #Draghi, Gualtieri e Zingaretti: ok alle linee guida - ClementiF : RT @francagiansol: Al concistoro la road map vaticana per il Giubileo 2025: «I tempi stringono e bisogna fare presto» ?@ilmessaggeroit? ?@g… -