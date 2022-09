mummy53690440 : Bollette pazze e imprese che chiudono Ma Draghi vuole parlare del Giubileo - socialmiliac : #Giubileo2025, #Roma presenta il piano di #pulizia e #trasporti - pipposchitt : RT @MediasetTgcom24: Giubileo 2025, Roma presenta il piano di pulizia e trasporti #giubileo2025 #roma #1settembre - omarsivori : Emergenza energia? Macché: Draghi riunisce gli enti per il Giubileo 2025 - - Ilmarchese15 : RT @MediasetTgcom24: Giubileo 2025, Roma presenta il piano di pulizia e trasporti #giubileo2025 #roma #1settembre -

"Se ildelsarà l'occasione, come avvenuto nel 2000, per il grande rilancio della Capitale Penso di sì, ci sono tutte le condizioni". Lo ha detto il sindaco di Roma e commissario del ...Tavolo istituzionale stamattina a palazzo Chigi per fare il punto in vista deldelche si svolgerà a Roma. Dal confronto, presieduto dal premier Mario Draghi , è arrivato il via libera alle linee guida per l'evento religioso in materia di interventi, infrastrutture ...Il sindaco di Roma gioca d'anticipo sulle elezioni e vuole che a dare il via libera su oltre un miliardo di opere sia il governo uscente. Nel piano il ...Il Governo ha approvato le linee guida per il piano degli interventi per le celebrazioni dell'anno giubilare. I dettagli saranno inviati al presidente del Consiglio "entro 10 giorni", ha detto il sin ...