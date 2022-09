Giornalista o politico? Paragone sbotta con De Angelis, scintille a La7 (Di giovedì 1 settembre 2022) scintille tra Gianluigi Paragone e Alessandro De Angelis a La corsa al voto su La7, con Paolo Celata che riserva una stoccata micidiale al collega di conduzione nel programma di La7. Il leader di Italexit è ospite nella puntata di mercoledì 31 agosto e naturalmente si parla di crisi energetica e di prezzi delle forniture. "È paradossale che quelli che ti chiedono se vuoi la pace o il condizionatore sono gli stessi che inviano le armi all'Ucraina, e sempre gli stessi che non vogliono il gas russo, che è quello che serve oggi all'economia italiana e alle famiglie italiane" afferma Paragone. De Angelis di punto in bianco sbotta: "Scusate se mi accaloro, ma prima del gas ci sarà anche il tema della libertà di un popolo o no? C'è gente che rischia la vita". L'intemerata non fa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022)tra Gianluigie Alessandro Dea La corsa al voto su La7, con Paolo Celata che riserva una stoccata micidiale al collega di conduzione nel programma di La7. Il leader di Italexit è ospite nella puntata di mercoledì 31 agosto e naturalmente si parla di crisi energetica e di prezzi delle forniture. "È paradossale che quelli che ti chiedono se vuoi la pace o il condizionatore sono gli stessi che inviano le armi all'Ucraina, e sempre gli stessi che non vogliono il gas russo, che è quello che serve oggi all'economia italiana e alle famiglie italiane" afferma. Dedi punto in bianco: "Scusate se mi accaloro, ma prima del gas ci sarà anche il tema della libertà di un popolo o no? C'è gente che rischia la vita". L'intemerata non fa ...

