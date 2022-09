Giorgio Cremaschi sconcertante | occhio al cartello alle sue spalle su La7 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si parla di crisi energetica eattacca la politica estera del premier Mario Draghi e dell'Unione europea. In collegamento con Francesco Magnani a L'aria che tira, su La7, nella puntata del primo settembre, tuona: "Noi siamo in una drammatica situazione di guerra. Draghi è per riprendere con le armi la Crimea". Invece il leader di Potere al popolo vuole "togliere le sanzioni alla Russia e lasciare l'Ucraina", "perché colpiscono anche noi. Discutere dell'economia senza considerare la guerra è come fare il conto senza l'oste". Qui l'intervento dia L'aria che tira Parole che fanno saltare sulla sedia Andrea Romano del Pd: "Insomma, dobbiamo arrenderci... Vabbè, appenace lo consente e mi fa parlare, l'Italia non è in guerra ma è vittima di un ricatto da parte della dittatura ...