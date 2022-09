Giorgia Meloni traina il centrodestra | mentre sale il gradimento per Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 settembre 2022) Stando all'ultimo sondaggio di Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera, ilè al 46,4 per cento contro il 29,9 per cento del centrosinistra. In particolare, nello schieramento guidato da, Fratelli d'Italia raggiunge il 24 per cento, la Lega il 13,4, Forza Italia l'8 e Noi moderati l'1. I rivali politici, guidati da Enrico Letta, possono contare sul 23 per cento del Partito democratico, sul 4,1 dei Verdi/Sinistra Italiana, sul 2 di Più Europa e sullo 0,8 di Impegno Civico. Il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi è al 5 per cento. Il Movimento 5 stelle raggiunge il 13,4. Italexit si ferma alla soglia di sbarramento: 3 per cento. Gli astensionisti e gli indecisi sono il 38,3 per cento.(+5 per cento) ilper l'operato del Governo e per Mario ...