Gioielli di Fabio Salini | asta di beneficenza a favore di Art of Wishes

ROMA (ITALPRESS) – Fabio Salini, Gioielliere indipendente, ha donato 53 sue creazioni (del valore commerciale di circa 2,5 milioni di euro) che saranno oggetto di un'asta di beneficenza da Sotheby's Londra il 7 settembre. Il 100% del ricavato sarà devoluto alla fondazione The Art Of Wishes a favore di Make A Wish UK. L'asta è integrata in "The Luxury Edit", un programma di aste di esclusivi prodotti di lusso che Sotheby's realizzerà in diverse città nel mese di settembre. I Gioielli di Fabio Salini saranno esposti nelle sedi di Sotheby's a Monaco (16-23 agosto) e Londra (1-7 settembre).A seguito delle sfide che il mondo ci ha posto negli ultimi anni, Fabio Salini si è ...

