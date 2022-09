Gianni Morandi, i danni sono evidenti: la foto che sconvolge i fan (Di giovedì 1 settembre 2022) Gianni Morandi ha mostrato una foto in cui i danni sono davvero evidenti: dopo tutto questo tempo il cantante ha finalmente fatto vedere cosa è successo alla sua mano destra, che è rimasta a lungo bendata. Gianni Morandi ha raccontato in più occasioni di aver passato dei mesi più difficili. Si sentiva molto sfiduciato, ed L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 settembre 2022)ha mostrato unain cui idavvero: dopo tutto questo tempo il cantante ha finalmente fatto vedere cosa è successo alla sua mano destra, che è rimasta a lungo bendata.ha raccontato in più occasioni di aver passato dei mesi più difficili. Si sentiva molto sfiduciato, ed L'articolo proviene da Inews24.it.

