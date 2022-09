GG Team Wear Benevento 5 | annunciato il nuovo istruttore e personal trainer

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il GG5 comunica che Felice De Matteo è ildella scuola calcio. Il club augura a Felice buon lavoro. PROGETTO – “Prima di tutto, colgo l’occasione per ringraziare la società per aver creduto in me – dice subito De Matteo. Antonio Collarile lo ha sempre fatto, dai tempi del calcio a 11. Il mio obiettivo è anche conoscere il mondo del futsal. Per me è un’esperienza nuova, sono molto contento di aver incontrato Lorenzo Nitti, tecnico della prima squadra. Obiettivo? Far crescere tutti i ragazzi che intraprenderanno questa avventura e potranno capire l’importanza non solo di imparare a giocare, ma di svilupparsi nella vita”. BAGAGLIO – ...

GG Team Wear Benevento 5, De Matteo istruttore della scuola calcio PROGETTO – "Prima di tutto, colgo l'occasione per ringraziare la società per aver creduto in me - dice subito De Matteo.- Antonio Collarile lo ha sempre fatto, dai tempi del calcio a 11. Il mio obiett ...