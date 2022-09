GF Vip | Angelica Benevieri provoca Lulù Selassié?

(Di giovedì 1 settembre 2022), la tik-toker neo fidanzata di Manuel Bortuzzo, si diverte a imitare? Questo è quello che pensano i fan della “fatina” di Grande Fratello Vip 6, soprattutto dopo aver visto l’ultima foto pubblicata su Instagram dalla ragazza. Una foto nella quale è truccata come– in maniera molto pesante – e soprattutto sfoggia la pettinatura con i codini che da sempre caratterizza la principessa. “Vuole imitareperché è insostituibile nel cuore di Manuel” scrivono le fan della gieffina, che però vengono smentite dai fatti. Al di là dei look e delle acconciature, infatti, il nuotatore ha fatto la sua scelta, e ha il nome di. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Signorini va su tutte ...

IsaeChia : Manuel Bortuzzo, parla il papà: “Il #GfVip 6? A mio figlio non è piaciuto molto”. E a proposito della storia con An… - infoitcultura : Gf vip, Manuel Bortuzzo esce allo scoperto: è amore con la tiktoker Angelica - infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo è innamorato: Angelica Benevieri rompe il silenzio - infoitcultura : Gf vip, Manuel Bortuzzo esce allo scoperto: è amore con la tiktoker Angelica - infoitcultura : Gf vip, Manuel Bortuzzo esce allo scoperto: è amore con la tiktoker Angelica -

... rendendo pubblica la sua storia d'amore con la tiktokerBenevieri . L'ex gieffino quindi ... 'Dopo l'esperienza che ha vissuto al GFmio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social ......giovane principessa che ha conosciuto e di cui si è innamoramento nel corso della sesta edizione del Grande Fratello, da qualche giorno si è mostrato felicemente insieme alla TikToker ,...Franco Bortuzzo ha rilasciato in queste ore un’intervista in cui ha parlato dell’esperienza di suo figlio Manuel al Grande Fratello Vip. Sui social, le sue parole hanno fatto il giro del web, ma lui è ...Lo sfogo del padre di Manuel Bortuzzo. “False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere”, scrive Bortuzzo, “Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti Fatevi ...