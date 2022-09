Gasperini: 'Vittoria importante, che inizio di campionato' (Di giovedì 1 settembre 2022) Giampiero Gasperini ha tanti motivi per sorridere. Dopo il 3 - 1 sul Torino, che porta l'Atalanta al primo posto in classifica insieme alla Roma, ha detto: "È una Vittoria importante che dà continuità ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Giampieroha tanti motivi per sorridere. Dopo il 3 - 1 sul Torino, che porta l'Atalanta al primo posto in classifica insieme alla Roma, ha detto: "È unache dà continuità ...

Mae697 : @Berlorsconi @acmilan Ricordo bene l'ultimo derby visto con mio papà: la vittoria in supecoppa contro Gasperini - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Contento sia finito il mercato. Maehle, Boga e Hateboer col telefono in mano'. Il retroscena:… - Toro_News : ?? | CONFRONTO Il confronto tra i due tecnici dopo la vittoria per 3 a 1 dei nerazzurri sui granata #Juric… - RonchiEnnio : Gasperini dopo il 3-1 al Torino: «Ci voleva una vittoria a Bergamo. Ilicic? Sarà un grande ovunque» - Prima Bergamo -