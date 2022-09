Gasparri: “Calenda e Renzi mentono agli elettori: votando loro, al governo andranno Pd e grillini” (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ fatale che chi voterà Terzo Polo è come se si consegnasse al Pd di Enrico Letta. Per questo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri avverte di nuovo gli italiani che si recheranno alle urne convinti che il raggruppamento di Renzi e Calenda sia il nuovo in questa campagna elettorale. Macché. Gasparri: Renzi e Calenda mentono agli elettori. Ecco perché “Calenda e Renzi continuano a mentire agli elettori. Chiedono di votare per loro, così non governerà il centrodestra. Siccome dopo le elezioni ci vorrà la fiducia del Parlamento a un governo, se non vogliono far governare il centrodestra come faranno una maggioranza? Con il 5% di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ fatale che chi voterà Terzo Polo è come se si consegnasse al Pd di Enrico Letta. Per questo il senatore di Forza Italia Maurizioavverte di nuovo gli italiani che si recheranno alle urne convinti che il raggruppamento disia il nuovo in questa campagna elettorale. Macché.. Ecco perché “continuano a mentire. Chiedono di votare per, così non governerà il centrodestra. Siccome dopo le elezioni ci vorrà la fiducia del Parlamento a un, se non vogliono far governare il centrodestra come faranno una maggioranza? Con il 5% di ...

skyqueen1991 : RT @LucillaMasini: Gasparri ai moderati: 'Calenda non ha i numeri. Se lo votate, vi trovate Pd e M5S al Governo'. Se invece votate il centr… - emanuelegiusep3 : RT @LucillaMasini: Gasparri ai moderati: 'Calenda non ha i numeri. Se lo votate, vi trovate Pd e M5S al Governo'. Se invece votate il centr… - CastelluccioS : RT @LucillaMasini: Gasparri ai moderati: 'Calenda non ha i numeri. Se lo votate, vi trovate Pd e M5S al Governo'. Se invece votate il centr… - SoniaSamoggia : RT @LucillaMasini: Gasparri ai moderati: 'Calenda non ha i numeri. Se lo votate, vi trovate Pd e M5S al Governo'. Se invece votate il centr… - maurolodola : RT @LucillaMasini: Gasparri ai moderati: 'Calenda non ha i numeri. Se lo votate, vi trovate Pd e M5S al Governo'. Se invece votate il centr… -