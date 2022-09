Gas | termosifoni a 19 gradi e accesi un' ora di meno | il piano da ottobre del ministro Cingolani Escluso il ritorno alla Dad

Tommasocerno : Siamo di fronte a un disastro epocale fra gas e bollette e il governo parla di spegnere i termosifoni una settimana… - bizcommunityit : Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi… - MariaAversano1 : RT @ErmannoKilgore: Disastro governo #Draghi! Mamma mia! - massimosab : RT @ErmannoKilgore: Disastro governo #Draghi! Mamma mia! - StefanoTardugno : RT @ErmannoKilgore: Disastro governo #Draghi! Mamma mia! -

Leggi Anche Cingolani presenta (solo in cdm) il piano: da ottobreabbassati di un grado e accesi un'ora in meno al giornoDa ottobre un grado in meno neidi casa e un'ora in meno di riscaldamento: questi, secondo le prime indiscrezioni che ...per far fronte alla crisi energetica e all'aumento dei prezzi di...Gas e bollette, le novità in arrivo. Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado -da 20 a 19- e tenuti accesi un'ora in meno al dì. E questo non varrà solo nelle case - per i riscaldamenti ...Temperatura nelle case giù di un grado e riscaldamento acceso per un'ora in meno, la sera, a partire da ottobre. E' l'indicazione arrivata dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani du ...