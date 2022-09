Gas, chiusura dei rubinetti da Mosca: lo stop preoccupa, la situazione (Di giovedì 1 settembre 2022) La guerra tra Russia e Ucraina continua a portare decisioni molto pesanti. Questa volta, riguarda la chiusura dei rubinetti per il gas. Uno scenario allarmante e che sta preoccupante tutti. Ecco la situazione. Gli ultimi mesi sono stati fortemente condizionati dal conflitto acceso nell’Europa dell’est. Un conflitto che sta avendo pesante ripercussioni anche sul nostro paese. Conseguenze che toccano l’argomento gas. Un argomento che ha vissuto una nuova chiusura di Gazprom del gasdotto Nord Stream 1. Adobe StockLa situazione che riguarda il gas in Italia è instabile. Le decisioni politiche stanno cercando di correre ai ripari. Un nuovo problema, con la chiusura dei rubinetti, si è abbattuto sul nostro paese. Lo sto da parte di Gazprom ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 settembre 2022) La guerra tra Russia e Ucraina continua a portare decisioni molto pesanti. Questa volta, riguarda ladeiper il gas. Uno scenario allarmante e che stante tutti. Ecco la. Gli ultimi mesi sono stati fortemente condizionati dal conflitto acceso nell’Europa dell’est. Un conflitto che sta avendo pesante ripercussioni anche sul nostro paese. Conseguenze che toccano l’argomento gas. Un argomento che ha vissuto una nuovadi Gazprom del gasdotto Nord Stream 1. Adobe StockLache riguarda il gas in Italia è instabile. Le decisioni politiche stanno cercando di correre ai ripari. Un nuovo problema, con ladei, si è abbattuto sul nostro paese. Lo sto da parte di Gazprom ...

