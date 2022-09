Game of Thrones, un personaggio della serie si è sposato! (Foto) (Di giovedì 1 settembre 2022) Uno dei più amati personaggi delle serie Game of Thrones si è sposato. Stiamo parlando di Jack Gleeson, che nell’amatissima serie tv interpreta il ruolo di Joffrey Baratheon: L’attore ha sposato la fidanzata Roisin O’Mahony in estrema intimità. La location scelta dai neo sposi è stata la Chiesa del Sacro Cuore a Ballinskelligs, in Irlanda. La cerimonia è stata svolta dal sacerdote del luogo Patsy Lynch ed è stato proprio quest’ultimo a condividere alcune immagini della cerimonia sul suo profilo Twitter, annunciando: Cerimonia nuziale molto semplice, dignitosa e caratterizzata dalla preghiera per le celebrità Jack Gleeson e Roisin O’Mahony. Al post in questione ha allegato anche tre Foto che ritraevano gli sposi proprio pochi istanti dopo aver celebrato la santa messa: Anche dai ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 settembre 2022) Uno dei più amati personaggi delleofsi è sposato. Stiamo parlando di Jack Gleeson, che nell’amatissimatv interpreta il ruolo di Joffrey Baratheon: L’attore ha sposato la fidanzata Roisin O’Mahony in estrema intimità. La location scelta dai neo sposi è stata la Chiesa del Sacro Cuore a Ballinskelligs, in Irlanda. La cerimonia è stata svolta dal sacerdote del luogo Patsy Lynch ed è stato proprio quest’ultimo a condividere alcune immaginicerimonia sul suo profilo Twitter, annunciando: Cerimonia nuziale molto semplice, dignitosa e caratterizzata dalla preghiera per le celebrità Jack Gleeson e Roisin O’Mahony. Al post in questione ha allegato anche treche ritraevano gli sposi proprio pochi istanti dopo aver celebrato la santa messa: Anche dai ...

fainformazione : House Of The Dragon potrebbe aver finalmente risposto a una domanda importante su Game Of Thrones Il finale del tr… - fainfocultura : House Of The Dragon potrebbe aver finalmente risposto a una domanda importante su Game Of Thrones Il finale del tr… - lasciatestare : @MggDoc È LUI FIDATI HA RECITATO IN GAME OF THRONES, THE MANDALORIAN E TANTISSIME ALTRE COSE - saraimicasara : @QTAHCULT io sto aspettando il thread dei politici con i personaggi di game of thrones ahahah - theonlysungod : @HowlP_fk prima anubis deve finire game of thrones però, e sì le hai -

House of the Dragon 2: le Ultime Notizie sulla Prossima Stagione 'Lavorare nell'universo di Game of Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon' , ... Alexa è già pronta per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Era successo con Game of Thrones , dunque poteva non accadere con la produzione Amazon legata alle opere di Tolkien E infatti da domani potremo divertirci con i nostri dispositivi Echo o Alexa ... “Bassa e tozza”. Emilia Clarke, stella de “Il trono di Spade, vittima di bodyshaming Emilia Clarke, l'attrice divenuta nota per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie tv "Il trono di spade", è stata vittima di bodyshaming ... Jack Gleeson di Game of Thrones si è sposato Jack Gleeson, l'interprete di Joffrey Baratheon in Game of Thrones, ha sposato la fidanzata Róisín O’Mahony Tutti lo ricorderanno come il terrificante ragazzino di Game of Thrones, lo spietato Joffrey ... 'Lavorare nell'universo diofnegli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon' , ...Era successo conof, dunque poteva non accadere con la produzione Amazon legata alle opere di Tolkien E infatti da domani potremo divertirci con i nostri dispositivi Echo o Alexa ...Emilia Clarke, l'attrice divenuta nota per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie tv "Il trono di spade", è stata vittima di bodyshaming ...Jack Gleeson, l'interprete di Joffrey Baratheon in Game of Thrones, ha sposato la fidanzata Róisín O’Mahony Tutti lo ricorderanno come il terrificante ragazzino di Game of Thrones, lo spietato Joffrey ...